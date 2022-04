Banhistas fazem cordão humano à volta de baleia na praia da Fonte da Telha. Animal está no areal em estado crítico

Em declarações à

o Adjunto do Porto de Lisboa revelou que as autoridades procederam a várias operações ainda no período da manhã, nomeadamente a emissão de sons para que o animal se aproximasse das lanchas da polícia, localizadas numa parte mais profunda. Durante a manhã os nadadores salvadores tentaram impedir que as pessoas chegassem perto do animal, cenário que se alterou no período da tarde, com o esforço coletivo dos populares.



Apesar de a Polícia Marítima só ter sido informada da presença da baleia pelas 09h00, segundo pescadores locais, o animal é visível a partir da praia desde cerca das 06h00.



A baleia que arrojou esta sexta-feira na praia da Fonte da Telha, concelho de Almada, está a ser protegida por um cordão humano com dezenas de pessoas. O cachalote encontra-se em estado crítico e imobilizado na areia, uma vez que a maré desceu, explicou no local Nuno Paixão, da Provedoria dos Animais do Município de Almada.De acordo com o responsável, "toda a gente tentou ajudar dentro dos possíveis, mas o sucesso não é muito", acrescentando que "teve de se chegar a um consenso com as pessoas de forma a perceber o que realmente podiam fazer".O animal, de 15 toneladas, apresenta "sempre um risco", uma vez que "basta abanar a barbatana para causar um trauma em alguém".As manobras de salvamento foram feitas e houve "tentativas de barcos a rebocá-lo", mas sem sucesso, salientou Nuno Paixão. Agora que a maré desceu, foi possível imobilizar-se o animal.