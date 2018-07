Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bar em Albufeira oferece magnífico pôr do sol

Espaço de eleição tem vista para o mar, jardins e campo de golfe do resort.

Por Rafael Duarte | 19:54

O Liquid Lounge é um rooftop bar que convida a apreciar uma vista panorâmica de suster a respiração. Situado em Albufeira, no 3.º andar do edifício L14, no Salgados Vila das Lagoas, o bar possui uma vista privilegiada para o mar, a reserva natural, os jardins e o campo de golfe da NAU Hotels & Resorts.



Para acompanhar um magnífico e inesquecível pôr do sol, o Liquid Lounge oferece um leque de música ambiente que varia entre o chillstep, nudisco e soulfull music. Só falta mesmo um copo na mão e para tal o bar dispõe de um serviço cinco estrelas com uma extensa carta de fusão entre dois mundos: dos cocktails, com e sem álcool, e dos chás. O destaque vai mesmo para o Spiced Pumpkin latte, o Double 9, o Cosmopolis, e o Rosemary Mule.



O espaço pretende com um espírito de verão "proporcionar momentos de festa e cumplicidade com o público, de forma a criar memórias únicas e inesquecíveis" diz Kiko Pericoli.



O responsável pelo rooftop bar, nascido em Itália, conta com formações na área em 52 países, que lhe deram um pensamento ‘out of the box’ (fora da caixa) que utilizou para elaborar o Liquid Lounge.



O espaço está aberto todos os dias, para clientes do hotel e público em geral, das 18h00 às 02h00, até setembro.