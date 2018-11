Por Lusa | 02:35

O ex-Presidente norte-americano Barack Obama advertiu, na sexta-feira, sobre as "consequências profundas" que as próximas eleições intercalares, a 06 de novembro, terão no futuro do país.

"Os Estados Unidos estão numa encruzilhada, o seguro de saúde para milhões de pessoas está nas urnas", disse Obama, durante uma manifestação de apoio aos democratas, na qual voltou a apelar ao voto.

Para o antigo chefe de Estado, "o caráter" do país está em jogo na próxima terça-feira.