Bárbara Norton de Matos seduz na Tailândia

A poucos meses de completar 40 anos e com duas filhas, atriz exibe umas curvas de sonho durante o descanso.

Por Rute Lourenço | 09:53

Bárbara Norton de Matos fez as malas à procura do calor e embarcou numa viagem à Tailândia na companhia das duas filhas. A poucos meses de completar 40 anos, a filha do treinador Luís Norton de Matos partilhou fotografias que deixaram à vista as suas curvas sensuais.Tanto que muitos seguidores questionam mesmo como é que a atriz é mãe de duas filhas e tem um corpo tão trabalhado. Para Bárbara, não há milagres e a estrela de telenovelas afirma que manter a silhueta esguia lhe dá muito trabalho.