Barnier terá proposto prolongar o período de transição para o Brexit

Proposta é uma tentativa para desbloquear as negociações em curso.

Por Lusa | 08:29

Michel Barnier, negociador chefe da União Europeia para o Brexit, propôs prolongar em um ano o período de transição após a saída do Reino Unido do bloco europeu, indicaram à France Presse fontes diplomáticas europeias.

De acordo com as mesmas fontes a proposta é uma tentativa para desbloquear as negociações em curso.

O eventual adiamento destina-se a negociar a futura relação entre Londres e a União Europeia e visa, nomeadamente, alcançar uma solução para a questão relacionada com a fronteira entre a República da Irlanda e a província britânica da Irlanda do Norte, um dos principais pontos de discórdia nas discussões entre as partes, segundo as fontes diplomáticas.