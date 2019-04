Barras de combustível nuclear em piscina de Fuskuhima começam a ser retiradas

Por Lusa | 04:56

A companhia gestora da central nuclear de Fukushima, no nordeste do Japão, começou hoje a retirar combustível nuclear de uma piscina de arrefecimento num dos três reatores, que explodiu no desastre de 2011.

A Tokyo Electric Power (TEPCO) indicou que os trabalhadores começaram a remover a primeira de 566 barras de combustível armazenadas na piscina da unidade 3, um marco no processo de desmantelamento da central que deverá prolongar-se por décadas.

A remoção das barras de combustíveis na unidade 3 vai demorar dois anos, seguindo-se um processo idêntico nos dois outros reatores, indicou a gestora.