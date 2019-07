Barril de Brent sobe quase 3% após anúncio de pré-acordo de corte da produção

O barril de petróleo Brent estava hoje de manhã a subir para 66,5 dólares, mais 2,7% que no fecho de sexta-feira, depois do anúncio de um pré-acordo entre Moscovo e Riade para prolongar o corte da oferta.

Cerca das 10:30 em Lisboa, o barril do petróleo Brent para entrega em setembro estava a cotar-se a 66,5 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 64,47 dólares na sexta-feira.

O Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou no sábado que combinou com a Arábia Saudita prolongar o acordo de corte da produção de petróleo, para suster as cotações do petróleo da OPEP.