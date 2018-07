Basileia é capital da cultura com 40 museus, teatros e galerias

Cidade que foi fundada em 44 a.c. é marcada pelo estilo românico e, também, o renascentista.

Por Patrícia Lima Leitão | 11.07.18

A cidade de Basileia, rica na arquitetura com estilos românico e renascentista, foi fundada no ano 44 a.C, tendo já estado sob domínio dos francos.



No Marktplatz vende-se fruta com vista para o edifício vermelho

É no mercado Marktplatz, no centro da cidade, que os comerciantes vendem frutos e vegetais, pão, pastéis e flores. E é de lá que se tem vista para um dos edifícios renascentistas mais emblemáticos, a câmara municipal, cuja fachada é vermelha.





O local de comércio funciona em dias da semana, mas é ao sábado de manhã que se torna mais recheado e colorido, devido à maior procura nesse dia.



Também um local de venda, há mais de 500 anos que, em meados de outubro, se celebra a Feira de Outono, designada por Herbstmesse.



Escultura e pintura

Começou há 48 anos, quando três artistas resolveram expor as suas obras na rua. Rapidamente se expandiu e hoje a Art Basel é das mais prestigiadas feiras de arte contemporânea europeias.



Desde esculturas, pinturas, projeções de vídeo e performances ao vivo e em grande escala, durante quatro dias, anualmente, não há como fugir à arte, que acontece em qualquer lugar, seja no meio da rua, residências ou igrejas.



Em 2017, em junho, 95 mil visitantes, entre turistas de todo o Mundo, acorreram a Basileia para se deliciarem com cultura. A Art Basel expandiu-se e já tem edições em Miami e em Hong Kong.

Não se respira na suÍça apenas o ar puro dos Alpes. Em Basileia o oxigénio é feito de arte e de cultura e não há canto da cidade que escape. Não é por acaso que lhe chamam a capital da cultura, com a maior densidade de museus do país. São mais de 40, a que se juntam teatros, galerias e eventos. Destaque para os renomados Fondation Beyeler e Tinguely.O rio Reno divide a urbe em duas partes e junto a uma das margens encontra-se a estátua de Helvécia, que, reza a história, é a personalização da Suíça. A figura de uma mulher com uma lança e um escudo ao lado está debruçada sobre o rio.