Por Lusa | 09:27

O Bastonário da Ordem dos Médicos vai visitar na segunda-feira ao início da tarde a Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, na sequência dos pedidos de demissão dos chefes de equipa da unidade.

A visita foi confirmada pelo próprio Miguel Guimarães à agência Lusa.

Segundo o Bastonário, a Ordem vai reunir-se com responsáveis da maternidade e com os profissionais no sentido de compreender melhor as queixas manifestadas e dar "apoio" às suas necessidades.