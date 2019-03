Batôn pode "tramar" Bradley Cooper

Foto comprometedora mostra ator ao lado de Lady Gaga com uma mancha vermelha no lábio inferior.

Pela boca morre o peixe, e Bradley Cooper poderá estar em maus lençóis: tudo por causa de uma mancha de baton.Se o dueto intimista ao piano com Lady Gaga na cerimónia dos Óscares já veio deixar o universo cor-de-rosa com a pulga atrás da orelha, Cooper deverá ter agora que explicar à mulher, Irina Shayk, o sentido de uma fotografia tirada em Setembro passado - e agora tornada pública - em que surge com a boca borrada de baton ao lado de uma Lady Gaga arrebatadora e de lábios pintados de vermelho.