BCE mantém preço do dinheiro e confirma fim do programa de compra de dívida

Por Lusa | 13:38

O Banco Central Europeu (BCE) deixou hoje as taxas de juro inalteradas e confirmou que o programa de compra de ativos vai terminar no fim do ano, desde que a situação económica não se deteriore.

Em comunicado, o banco indicou que a principal taxa de refinanciamento se mantém em zero e que os bancos vão continuar a pagar pelos depósitos excedentários, mantendo-se a taxa de juro aplicável à facilidade permanente de depósito em -0,40%.

A taxa de juro para a facilidade permanente de cedência de liquidez também se mantém em 0,25%.