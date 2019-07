BE admite pedir fiscalização da constitucionalidade das alterações à legislação laboral

A coordenadora nacional do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, admitiu hoje pedir a fiscalização da constitucionalidade das alterações às leis laborais propostas pelo Governo caso sejam promulgadas, considerando que constituem um "ataque aos trabalhadores".

"Achamos que esta legislação agora não tem condições, não deveria ser aprovada na Assembleia da República, não deve ser promulgada pelo senhor Presidente da República, mas caso aconteça, o Bloco de Esquerda tudo fará para a tentar parar também no Tribunal Constitucional", vincou, notando que o partido "vai tentar, por todas as vias, travar esta medida".

Em declarações aos jornalistas no final de uma reunião com uma delegação da CGTP na sede do partido, em Lisboa, Catarina Martins adiantou que deu aquela garantia à central sindical, caso seja promulgada "uma legislação que ofenda a Constituição".