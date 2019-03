BE aguarda há três meses dados sobre cumprimento da meta de redução de CO2 no Porto

Por Lusa | 03:09

O Bloco de Esquerda afirmou que aguarda há três meses acesso aos relatórios do "Pacto dos Autarcas" que determina, até 2020, a redução de 45% das emissões de CO2, questionando a capacidade do município portuense para cumprir esta meta.

O deputado do grupo municipal do Bloco de Esquerda Pedro Lourenço falava na sessão extraordinária da Assembleia Municipal do Porto desta segunda-feira, onde foi aprovada, por unanimidade, a alteração aos estatutos da AdEPorto - Agência de Energia do Porto.

Na sua intervenção, Pedro Lourenço explicou que o Bloco de Esquerda (BE) acompanha as alterações estatutárias propostas dado que as mesmas preveem um reforço dos recursos e competências, contudo, não pode deixar de se interrogar sobre a capacidade da agência de Energia do Porto e do próprio município "em cumprir a meta definida no Pacto dos Autarcas de reduzir 45% das emissões de CO2 entre 2004 e 2020, ou seja, até ao próximo ano".