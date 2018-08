BE pede que se continue a ajudar Pedrógão apesar das dúvidas sobre a utilização dos fundos

"Se houve oportunismo sobre a desgraça de alguns, que isso não faça nunca esmorecer a solidariedade com quem tanto sofreu", diz Catarina Martins.

Por Lusa | 20:30

A coordenadora do BE apelou esta sexta-feira para que as dúvidas existentes sobre a utilização dos fundos para a reconstrução de Pedrógão Grande após os fogos de 2017 não "esmoreçam a solidariedade" para "com quem tudo perdeu".

Em Fafe, distrito de Braga, para a inauguração na sede do BE naquele concelho, Catarina Martins ressalvou, no entanto, que não se pode aceitar abusos e que "deve ser investigado o que está a acontecer" na aplicação daqueles fundos.

"Não podemos aceitar abusos mas queria fazer a seguinte ressalva: sendo para o Bloco de Esquerda muito importante a investigação sobre tudo o que se passa com os fundos públicos e privados, [a investigação] não pode, em momento nenhum, fazer esmorecer a solidariedade para com quem perdeu tudo e para com populações que sofreram imenso", apelou a líder bloquista.



Catarina Martins lembrou que "já há investigações em curso", mesmo antes das denúncias feitas por uma reportagem da TVI, referindo que "se houve oportunismo sobre a desgraça de alguns, que isso não faça nunca esmorecer a solidariedade com quem tanto sofreu".



O importante é, para a bloquista, "que não se faça das vítimas [dos incêndios] duplamente vítimas".



A líder bloquista foi ainda questionada sobre as obras na ala pediátrica de oncologia do Hospital de S. João, no Porto, salientando que a verba para a intervenção existe.



"Garantimos que acabassem todas as cativações no setor da saúde e a verba existe. Portanto, não sendo possível cativações e existindo a verba, como o Governo já garantiu que existe, do nosso ponto de vista não percebemos que haja algum impasse ao início das obras", disse.