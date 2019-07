BE com mais projetos de lei entregues e aprovados na última sessão legislativa

O BE foi o partido que entregou mais projetos de lei na última sessão legislativa, 64 no total, seguindo-se o PCP com 50 e o PAN com 41 a fechar o pódio, segundo o balanço provisório da atividade parlamentar.

A Assembleia da República disponibilizou hoje a versão provisória do balanço da atividade parlamentar desenvolvida entre 15 de setembro de 2018 e 19 de julho de 2019, a quarta e última sessão legislativa desta legislatura durante a qual foram apresentadas 317 iniciativas legislativas, das quais 256 projetos de lei e 61 propostas de lei, 49 destas últimas da responsabilidade do Governo.

"Do conjunto de projetos de lei em apreciação nesta sessão (incluindo, portanto, os que transitaram de sessões anteriores), apenas 27% foram aprovados, enquanto relativamente às propostas de lei em circunstâncias idênticas essa percentagem foi de 68%", refere o balanço, segundo o qual durante este período foram publicadas 61 leis.