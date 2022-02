BE condena invasão da Rússia e diz que é um erro reforço das forças da NATO

A coordenadora do BE condenou esta quinta-feira veemente a invasão da Rússia à Ucrânia, mas considerou um erro reforçar as forças da NATO por provocar escalada de guerra, defendendo o ataque à "oligarquia russa onde dói", com sanções económicas fortes.

"A invasão da Rússia à Ucrânia é algo que nada pode justificar. Está em causa algo que é gravíssimo e que deve ser assim encarado. Há um país soberano que está a ser invadido à margem de qualquer lei internacional e isto merece a mais veemente condenação e merece ação", disse aos jornalistas a líder do BE, Catarina Martins, à margem de uma visita ao IPO de Lisboa.

Na opinião de Catarina Martins, "uma escalada de guerra não vai proteger o povo ucraniano nem vai proteger a Europa", considerando por isso o BE "que o reforço das forças da NATO é um erro porque vai provocar escalada e não dissuadir".