BE defende escolha entre "dignidade" ou horários de 12 horas para os trabalhadores

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, defendeu hoje que é preciso escolher entre tratar os trabalhadores com dignidade ou permitir que Grupos como o de Soares dos Santos os obriguem a trabalhar 12 horas por dia.

"Acho interessante a coincidência de as declarações do dono do Pingo Doce serem no mesmo dia em que saem os resultados de um estudo que diz que tantos trabalhadores em Portugal, mesmo trabalhando, continuam na pobreza", afirmou Catarina Martins em resposta às críticas de Pedro Soares dos Santos, numa entrevista ao jornal Público.

O presidente do Conselho de Administração do grupo Jerónimo Martins acusou na entrevista os partidos que apoiam o Governo no parlamento (BE e PCP) de serem "incapazes" de participar nas discussões fundamentais, considerando que "só atrapalham".