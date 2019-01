BE disponível para alterar lei de legalização da canábis para uso recreativo

Por Lusa | 18:58

O Bloco de Esquerda manifestou-se hoje disponível para alterar o projeto de lei para a legalização da canábis para uso recreativo, apelando aos deputados para aprovarem a proposta na generalidade de modo a ser discutida por todos.

"É uma discussão responsável que queremos ter, uma discussão séria e, portanto, nós queremos legalizar, e estamos disponíveis para, com todos os partidos, com informação técnica, alterarmos as nossas propostas", afirmou o deputado bloquista Moisés Ferreira durante a discussão no parlamento dos projetos de lei do BE e do PAN -- Partido-Pessoas-Animais para legalizar a canábis para uso pessoal.

Moisés Ferreira respondia a um repto lançado pelo deputado do PSD Ricardo Baptista Leite ao BE e ao PAN para que se faça "um debate sério" sobre esta matéria.