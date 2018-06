BE diz que Rui Rio já se assume como "futuro colaborador de um governo PS"

"Assiste-se a uma pressão crescente para recuperar políticas de bloco central e afastar a influência da esquerda", lê-se em moção.

Por Lusa | 18:46

O BE considera que o PS procura "uma maioria absoluta ao centro" e que o líder do PSD se assume "já como futuro colaborador de um Governo socialista", segundo a moção das principais tendências bloquistas à próxima Convenção.

Na moção, subscrita pela coordenadora nacional do BE, Catarina Martins, e a agência Lusa teve esta tacesso, é referido que "o poder económico aposta na maioria absoluta do PS e, pelo seu lado, Rui Rio assume-se já como futuro colaborador de um governo PS, num bloco central subordinado".

De acordo com o texto, "assiste-se a uma pressão crescente para recuperar políticas de bloco central e afastar a influência da esquerda".