BE estranha medo do PS da nova Lei de Bases da Saúde feita também por António Arnaut

Por Lusa | 13:19

A coordenadora do BE manifestou hoje alguma estranheza no medo que o PS tem da proposta dos bloquistas para a nova Lei de Bases da Saúde, resultante do contributo de um dos fundadores socialistas, António Arnaut, criticando "expedientes dilatórios".

Em declarações aos jornalistas no final de uma visita ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, Catarina Martins considerou que "seria trágico se nesta legislatura, com a atual maioria", não fosse possível "fazer uma Lei de Bases da Saúde que protegesse o Serviço Nacional de Saúde"(SNS), não tendo ainda o BE decidido se vai levar o projeto de lei a votação após o debate de sexta-feira ou se o vai fazer baixar à especialidade, conforme sugeriu o PS na quarta-feira.

"Confesso que não deixo de ver alguma estranheza no facto de ver o PS, que esteve ao lado do BE na apresentação da proposta, em janeiro, de António Arnaut e João Semedo, ter agora tanto medo da proposta que foi feita por um dos seus fundadores, fundador também do SNS, e que [o PS] apoiou", declarou Catarina Martins.