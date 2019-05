BE não compreende "a pressa" da Câmara do Porto em vender Teatro Sá da Bandeira

Por Lusa | 05:30

O Bloco de Esquerda disse, esta segunda-feira, não compreender "a pressa" do município do Porto em vender em hasta pública o Teatro Sá da Bandeira e avisou que muitas vezes as salvaguardas se transformam "em letra morta".

"Até onde vai a responsabilidade da Câmara em garantia de que se mantém a atividade teatral, até que ponto há garantias, que não apenas uma mera justificação", questionou o deputado do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda (BE), Hugo Monteiro.

"Sabemos que este tipo de salvaguardas, muitas vezes se tornam letra morta", acrescentou.