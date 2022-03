Bebé que estava ligado a ECMO no hospital de S. João já teve alta

O bebé de treze meses que estava internado com Covid-19 que estava nos Cuidados Intensivos do Hospital de São João, no Porto, desde o dia cinco de fevereiro, já teve alta, segundo fonte hospitalar.



Num primeiro momento, o bebé esteve internado no Centro Materno Infantil do Norte, mas teve de ser transferido para o São João devido a arritmias cardíacas difíceis de controlar, conforme explicou Maria João Baptista, diretora clínica do Centro Hospitalar do São João. Entrou em choque cardiogénico e houve necessidade de colocá-lo em ECMO.

