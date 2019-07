BE/Lisboa garante que manterá posição crítica em matéria de Urbanismo

O vereador do BE na Câmara de Lisboa, que tem um acordo de governação com o PS, vincou hoje que vai continuar a ter uma posição crítica em matéria de Urbanismo, apesar da demissão do vereador Manuel Salgado.

"Com a saída de Manuel Salgado, o importante não é avaliar a pessoa, mas a política de Urbanismo da cidade. Essa política é a do PS. É ela que permite os atropelos como a Torre Portugália, com créditos de construção para ignorar o PDM [Plano Diretor Municipal]. Essa política é uma passadeira vermelha aos negócios", considera Manuel Grilo na sua página oficial da rede social Facebook.

O titular das pastas da Educação e dos Direitos Sociais defende também que o BE "tem trabalhado para uma cidade para as pessoas e tem conseguido impor alguns passos importantes, como o programa público de Renda Acessível, a construção de equipamentos públicos ou, com a força dos moradores, reverter o projeto para a praça do Martim Moniz".