BE/Lisboa quer travar despejo de famílias que ocupam casas ilegalmente

Por Lusa | 13:14

A Câmara de Lisboa vai discutir na sexta-feira uma proposta do Bloco de Esquerda (BE) para que a autarquia suspenda todas as ordens de despejo a famílias que ocupem habitações ilegalmente, sem que seja garantida uma alternativa habitacional.

A proposta, a ser apreciada em reunião do executivo municipal, pretende que a autarquia suspenda "todas as ordens de desocupação de imóveis habitacionais do município e/ou da Gebalis [empresa municipal faz a gestão do arrendamento social em bairros municipais], sem que exista uma alternativa habitacional garantida pelo município para agregados em situação de vulnerabilidade económica e que cumpram as condições de acesso" a habitação municipal.

O documento, assinado pelo vereador dos Direitos Sociais, Manuel Grilo (BE - partido que tem um acordo de governação do concelho com o PS), destaca que "as desocupações têm ocorrido com a presença de membros da Gebalis, da polícia, mas sem qualquer acompanhamento social".