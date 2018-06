Benedict Cumberbatch salva ciclista de ser assaltado

O ator britânico Benedict Cumberbatch, conhecido por interpretar "Doutor Estranho" e "Sherlock Holmes", salvou um ciclista de ser assaltado. O famoso ator estava a viajar de Uber com a mulher quando viu um homem cercado por quatro assaltantes.



Segundo a imprensa internacional, o britânico, de 41 anos, terá pedido ao motorista para parar, saindo depois do carro e dirigindo-se para junto da vítima.



O artista gritou com os assaltantes para deixarem o homem em paz e terá mesmo entrar num confronto físico com os ladrões.



Continuar a ler



Assalto aconteceu perto de Baker Street

Segundo avança o jornal The Sun, o assalto ocorreu, ironicamente, perto da casa ficcional de Sherlock Holmes, Baker Street.



O jornal britânico adianta, igualmente, que o condutor do Uber onde seguia Cumberbatch se chama Manuel Dias, deixando adivinhar raízes portuguesas no motorista, que apelidou o ator de "super-herói".



"Estava a levar o Benedict e a mulher a um bar mas não o reconheci inicialmente. Quando estava em Marylebone High Street vimos quatro homens de volta de um ciclista. O passageiro saltou fora do carro, correu para lá e tirou os homens daqui. Como as coisas começaram a ficar piores, juntei-me", confessa Manuel Dias.



"Ele não saiu de lá e berrou-lhe para deixarem o homem em paz. Foi só aí que reconheci quem ele era. Foi tudo muito surreal. Aqui estava o Sherlock Holmes a lutar com quatro atacantes, mesmo ao pé de Baker Street", rematou.



Os assaltantes acabaram por fugir do local.Segundo avança o jornal The Sun, o assalto ocorreu, ironicamente, perto da casa ficcional de Sherlock Holmes, Baker Street.O jornal britânico adianta, igualmente, que o condutor do Uber onde seguia Cumberbatch se chama Manuel Dias, deixando adivinhar raízes portuguesas no motorista, que apelidou o ator de "super-herói"."Estava a levar o Benedict e a mulher a um bar mas não o reconheci inicialmente. Quando estava em Marylebone High Street vimos quatro homens de volta de um ciclista. O passageiro saltou fora do carro, correu para lá e tirou os homens daqui. Como as coisas começaram a ficar piores, juntei-me", confessa Manuel Dias."Ele não saiu de lá e berrou-lhe para deixarem o homem em paz. Foi só aí que reconheci quem ele era. Foi tudo muito surreal. Aqui estava o Sherlock Holmes a lutar com quatro atacantes, mesmo ao pé de Baker Street", rematou. Relacionadas Cultura Marvel comemora dez anos de filmes com foto de ‘família’ Cultura ‘Doutor Estranho’ lidera receitas Cultura Feiticeiro da Marvel chega ao grande ecrã O que achou desta notícia?







14.3%Muito insatisfeito

14.3%Muito insatisfeito





85.7%Muito satisfeito O que achou desta notícia? Obrigado pelo seu contributo.







14.3%Muito insatisfeito

14.3%Muito insatisfeito





85.7%Muito satisfeito pub