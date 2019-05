Benfica campeão: "Este foi o ano da reconquista do nosso orgulho" - Luís Filipe Vieira

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, enfatizou hoje a importância da conquista do 37.º campeonato para a história do clube, um ano depois de deixar escapar o que seria um inédito quinto título consecutivo.

Em declarações para centenas de milhares de adeptos na Praça Marquês de Pombal, em Lisboa, o líder do clube 'encarnado' lembrou o lema para esta temporada e fez questão de vincar o peso dos jovens provenientes dos escalões de formação no Caixa Futebol Campus, no Seixal.

"Este foi o ano da reconquista do nosso orgulho, da nossa autoestima e do nosso amor próprio", começou por dizer o dirigente, sublinhando: "Este título reforça a base do que temos vindo a fazer, estão aqui oito jogadores provenientes da formação no Caixa Futebol Campus."