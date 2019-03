Benfica defronta Roma, AC Milan e Guadalajara na International Champions Cup

Por Lusa | 14:41

O Benfica vai defrontar no torneio de pré-época International Champions Cup de futebol os italianos da Roma e do AC Milan e os mexicanos do Chivas Guadalajara, com todos os jogos a disputarem-se nos Estados Unidos.

Os encontros da sétima edição do torneio, que reúne na pré-época alguns dos principais clubes do futebol mundial e à qual o Benfica regressa pela terceira vez, após presenças em 2015 e 2018, foram hoje anunciados nos Estados Unidos.

As 'águias' vão defrontar o AC Milan em Foxborough, Massachusetts, a Roma em Harrison, Nova Jérsia, e o Chivas de Guadalajara em Santa Clara, Califórnia.