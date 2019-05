Benfica e Sporting desejam rápidas melhoras a Iker Casillas

Por Lusa | 16:16

Benfica e Sporting desejaram hoje as rápidas melhoras ao guarda-redes espanhol Iker Casillas, da equipa de futebol do FC Porto, que sofreu um um enfarte agudo do miocárdio e está internado num hospital do Porto.

"O Benfica manifesta o desejo de rápidas melhoras para Iker Casillas neste momento difícil que está a passar, expressando o sentimento de solidariedade para que este atleta de eleição supere esta fase. Força, Casillas", lê-se no site oficial do clube da Luz, numa mensagem assinada pelo presidente Luís Filipe Vieira.

Já o Sporting utilizou a sua página oficial na rede social Twitter para demonstrar apoio ao guardião de 37 anos.