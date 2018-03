Benfica falha título europeu de hóquei em patins feminino, ao perder com Gijón

Por Lusa | 19:36

O Benfica falhou hoje a conquista do título europeu feminino de hóquei em patins, ao perder com as espanholas do Gijón por 4-3, na final da Liga Europeia, disputada no Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, em Lisboa.

A formação 'encarnada', que tentava repetir o feito de 2014/2015, respondeu a três vantagens das espanholas, que lideraram por 1-0, 2-1 (ao intervalo) e 3-2, mas não conseguiu responder à quarta.

Marlene Sousa (dois) e Rute Lopes marcaram os golos das 'encarnadas', enquanto Julieta Fernandez, Maria Díez e Marta González, que 'bisou' na segunda parte, selaram o quinto título europeu do Gijón, que igualou o Voltregà.