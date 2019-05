Benfica goleia Valadares Gaia e conquista Taça de Portugal de futebol feminino

O Benfica conquistou hoje a sua primeira Taça de Portugal em futebol feminino, ao derrotar na final o Valadares Gaia por 4-0, em jogo disputado no Estádio Nacional, em Oeiras.

Depois de um nulo ao intervalo, a equipa 'encarnada', que milita na segunda divisão nacional, impôs a sua superioridade na segunda metade, na qual construiu a goleada frente à equipa da primeira divisão.

Darlene (54), na conversão de uma grande penalidade, Yasmine (69), Ana Vitória (72) e Evy Pereira (86), também na conversão de um castigo máximo, anotaram os golos do triunfo do Benfica, que assim conquistou o seu primeiro troféu no ano de estreia na modalidade.