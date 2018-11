Benfica recebe Torreense na segunda ronda da Taça de Portugal feminina

Por Lusa | 17:23

O Benfica, estreante no futebol feminino em 2018/19, vai receber o Torreense na segunda eliminatória da Taça de Portugal, ditou hoje o sorteio realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A formação 'encarnada', que na primeira ronda goleou fora o Palmelense por 20-0, defronta o conjunto de Torres Vedras, que perdeu por 2-0 no reduto do Guia FC, mas foi uma das 18 equipas repescadas.

O conjunto benfiquista é o líder da Série E da segunda divisão, com seis triunfos em seis jogos, 115 golos marcados e nenhum sofrido, enquanto o Torreense, que visita precisamente no domingo o Benfica, é sexto na mesma série, com apenas quatro pontos, em cinco jogos.