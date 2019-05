Benfica tem cinco particulares agendados para a pré-temporada 2019/2020

O Benfica, que se sagrou campeão nacional no sábado, anunciou hoje a realização de cinco jogos particulares na pré-temporada futebolística de 2019/2020, que arranca para os 'encarnados' no dia 01 de julho.

Os comandados de Bruno Lage disputam dois encontros de preparação em Portugal e três no estrangeiro, integrados em mais uma participação na International Champions Cup (ICC), nos Estados Unidos.

O primeiro particular está marcado para 11 de julho, no Estádio da Luz, em Lisboa, frente a um "adversário a definir", e acontece cinco dias depois de um treino aberto aos sócios, adeptos e comunicação social, no Caixa Futebol Campus.