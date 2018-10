Benfica terceiro classificado no Campeonato da Europa de clubes de triatlo

Por Lusa | 17:50

A equipa de elite de triatlo do Benfica foi hoje terceira classificada no Campeonato da Europa de clubes em estafeta mista, tendo sido suplantada no pódio por duas equipas francesas.

Num campeonato que decorreu na zona de Belém, em Lisboa, junto ao Monumento dos Combatentes, o Benfica não conseguiu defender o título conquistado no ano passado em Espanha, ficando em terceiro lugar no final de uma competição emotiva.

A equipa das 'águias' começou com a norte-americana Katie Zaferes, que terminou a sua parte da prova na frente, deixando alguma vantagem para João Silva (cuja filha Ema nasceu nesta madrugada), que se defendeu bem, embora tenha acusado algum desgaste.