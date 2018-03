Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica vai avançar com queixa-crime contra blogues

'Mister do Café' e 'Mercado de Benfica Polvo' são os alvos.

O Benfica anunciou esta segunda-feira, na BTV, que tem preparada uma queixa-crime contras os blogues 'Mister do Café' e 'Mercado de Benfica Polvo', que os encarnados consideram ser administrados e geridos pelas "mesmas pessoas ligadas ao Sporting", por violação de segredo de justiça.



Os alvos das águias são Young Network, que acusam de colaborar com o emblema de Alvalade, João Capitão e Miguel Rato, colaboradores da empresa de assessoria. A queixa também será contra terceiros.



O blogue 'Mercado de Benfica Polvo' divulgou, na semana passada, o alegado despacho da operação E-Toupeira, de que o assessor jurídico da SAD Paulo Gonçalves é suspeito, já depois de ter divulgado alegada correspondência interna das águias, sem esquecer o documento interno da PJ a alertar para a existência de uma ‘toupeira’ do Benfica no Campus da Justiça.



Os encarnados referem que a Young Network trabalha em regime de ‘outsourcing’ com o Sporting, na gestão do site, do jornal, das páginas oficiais nas redes sociais e de alguns dirigentes do clube.



Relativamente a João Capitão, o Benfica diz ter "fortes indícios" de que é responsável pelo blogue 'Mister do Café'. Miguel Rato, esse, é apontado por colaborar diretamente com Capitão.