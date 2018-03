Benfica vence Feirense e assume liderança provisória da I Liga

Por Lusa | 20:09

O Benfica assumiu hoje a liderança provisória da I Liga de futebol, ao vencer por 2-0 na visita ao Feirense, em jogo da 27.ª jornada.

Os tetracampeões nacionais garantiram o triunfo com golos de Raúl Jiménez, aos 59, e Rafa, aos 75, num jogo em que o Feirense ficou reduzido a nove jogadores, por expulsão de Tiago Silva, com segundo amarelo, aos 41, e Briseno, com vermelho direto, aos 87.

O Benfica passa a liderar a I Liga, com 68 pontos, mais um do que o FC Porto, que ainda hoje recebe o Boavista.