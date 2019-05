Benfica vence Fundão e encontra Sporting na final do Nacional de futsal

O Benfica vai juntar-se novamente ao tricampeão Sporting na discussão do título nacional de futsal, após afastar hoje o Fundão, com 7-3 no terceiro e decisivo encontro das meias-finais.

Os 'encarnados', finalistas do campeonato na época passada, venceram o primeiro encontro fora, por 7-1, mas foram batidos na Luz na segunda partida, por 5-3, e só hoje fizeram valer o fator casa, em Lisboa.

André Coelho, com golos aos 01, 07 e 19, foi o maior impulsionador do triunfo dos 'encarnados', que marcaram ainda por Fernandinho (05), Fits (29), Robinho (30) e Chaguinha (38). O Fundão ripostou com um 'hat-trick' de Pauleta, com tentos aos 05, 21 e 38 minutos.