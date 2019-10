Benfica vence particular com Alverca, com golos de Vinícius e De Tomás

O Benfica venceu hoje por 2-0 o Alverca, do Campeonato de Portugal, com golos de Carlos Vinícius e Raúl de Tomás, em jogo de preparação realizado no centro de estágios dos 'encarnados', no Seixal.

Aproveitando a pausa nas competições internas para jogos de seleções, os campeões nacionais defrontaram a formação ribatejana, vencendo com golos dos avançados brasileiro e espanhol, que chegaram esta época à Luz.

O técnico Bruno Lage fez alinhar os seguintes jogadores de início: Zlobin, Filipe Cruz, Jardel, Ferro, Grimaldo, Samaris, Gabriel, Caio Lucas, Cervi, Carlos Vinícius e Raúl de Tomás.