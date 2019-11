Benfica vence Rio Ave e aumenta provisoriamente a vantagem na I Liga

O Benfica venceu hoje em casa ao Rio Ave, por 2-0, em jogo da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e aumentou provisoriamente a vantagem na liderança para cinco pontos.

Os golos dos campeões nacionais foram apontados por Ruben Dias, aos 32 minutos, e Pizzi, aos 51, que se destacou na liderança da lista de melhores marcadores, com sete tentos.

Os 'encarnados' somam 27 pontos, mais dois do que FC Porto e Famalicão, que defrontam, no domingo, Desportivo das Aves e Sporting de Braga, respetivamente, enquanto o Rio Ave permanece no sétimo lugar, com 12 pontos.