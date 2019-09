Bernardo Silva considera injusto ausência de jogadores do City no prémio 'The Best'

O avançado português do Manchester City Bernardo Silva lamentou hoje que nenhum jogador dos 'citizens' esteja nos nomeados para o prémio 'The Best" e frisou que vai trabalhar para se tornar num dos melhores futebolistas do mundo.

Para o avançado dos bicampeões ingleses, é "um bocado injusto" a ausência de jogadores do seu clube no lote final, composto pelo compatriota Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, o argentino Lionel Messi, do Barcelona, e o holandês Virgil Van Dijk, do Liverpool.

"O que lhe posso dizer sobre isso? Se calhar alguns de nós [jogadores do Manchester City] merecíamos estar lá [nos nomeados]. Olho para o que foi a época passada, foi top-3 de clubes a nível de títulos. É assim que funciona o futebol, temos de aceitar. Os títulos coletivos são mais importantes, mas se pudermos juntar aos individuais claro que também fica bem", referiu Bernardo Silva, em declarações à comunicação social.