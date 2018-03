BES: Governo aprova mais 155 ME para pagar indemnizações aos lesados

Por Lusa | 12:12

O Governo aprovou a concessão de mais 155 milhões de euros ao fundo de recuperação de crédito para o pagamento da segunda e terceira tranches das indemnizações aos lesados do BES, foi hoje publicado em Diário da República.

"Autorizo a concessão da garantia do Estado ao cumprimento das responsabilidades a assumir pelo FRC [Fundo de Recuperação de Crédito] (...) no montante global de até 155.897.500" euros, lê-se no despacho assinado pelo secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, publicado hoje em Diário da República.

O documento diz ainda que "a garantia solicitada permite assegurar o cumprimento das obrigações a assumir em contratos a celebrar pelo FRC - INQ - Papel Comercial ESI e Rio Forte com os seus participantes (contratos de Adesão), sendo indispensável para garantir o pagamento da 2.ª e 3.ª prestações", o que acontecerá "no prazo de um ano e dois anos, respetivamente, a contar da data do pagamento da primeira prestação do preço, a acontecer previsivelmente em 2018".