BES: Relatório do BdP pós-resolução pode servir "para tirar lições" e evitar erros - responsável

Por Lusa | 18:57

O responsável pelo relatório de avaliação do Banco de Portugal no período pós-resolução do Banco Espírito Santo, João Costa Pinto, disse hoje no parlamento que o documento pode ser útil para "tirar lições" e não repetir erros.

"Eu penso que o relatório pode ser de grande utilidade para tirar lições que evitem a repetição de erros passados", disse João Costa Pinto, ex-presidente do Conselho de Auditoria do Banco de Portugal (BdP) na sua audição na comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos.

O responsável pela comissão independente que elaborou o documento confirmou ainda que se tratou de um documento de "avaliação" à atividade do Banco de Portugal, face à pergunta da deputada do CDS-PP Cecília Meireles, que lembrou que o governador do BdP, Carlos Costa, tinha designado o documento como "reflexão interna".