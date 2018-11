Biblioteca de Odemira assinala 20 anos da atribuição do Nobel a José Saramago

Por Lusa | 11:45

A Biblioteca Municipal de Odemira vai promover várias iniciativas este mês para assinalar os 20 anos da atribuição do Prémio Nobel de Literatura a José Saramago, como uma feira do livro dedicada à obra do escritor português.

Através das iniciativas, que vão decorrer entre sábado e dia 30 deste mês, a Biblioteca Municipal José Saramago quer assinalar a efeméride e "homenagear o seu patrono e único detentor" português do Prémio Nobel de Literatura, explica a Câmara de Odemira, no distrito de Beja.

Segundo o município, num comunicado enviado à agência Lusa, as iniciativas, dirigidas aos públicos geral e escolar, vão começar com a abertura, no sábado, na biblioteca, da Feira do Livro Saramago, que, até ao próximo dia 30, irá ter à venda a obra completa do escritor, com destaque para o mais recente livro, o inédito "Último caderno de Lanzarote", editado no passado mês de outubro.