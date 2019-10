Bienal Anozero abre a 02 de novembro e mostra Susan Hiller e Steve McQueen em Coimbra

A terceira Anozero -- Bienal de Arte Contempora^nea de Coimbra, que será inaugurada a 02 de novembro, contará com 39 artistas que irão ocupar vários espaços da cidade, "ativando fortemente o seu património arquitetónico e imaterial", anunciou hoje a organização.

O cineasta e artista visual britânico Steve McQueen, realizador de "Doze Anos Escravo", vencedor do Prémio Turner 1999, e a dupla portuguesa João Maria Gusmão e Pedro Paiva, que representaram Portugal na Bienal de Arte de Veneza, em 2009, são alguns dos 39 nomes que a Bienal Anozero vai mostrar, assim como a norte-americana Susan Hiller, com uma carreira construída no Reino Unido, que morreu em janeiro deste ano, pouco antes de Serralves inaugurar a sua exposição "Os Pensamentos São Livres".

A nova edição da Anozero -- Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra assume a designação de "A Terceira Margem", tem curadoria-geral de Agnaldo Farias e curadoria-adjunta de Lígia Afonso e Nuno de Brito Rocha.