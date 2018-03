Bill Cosby pagou quase 3 milhões de euros a vítima de abuso

Andrea Constand acusa ator de a ter drogado e violado numa festa em 2004.

17:39

O ator Bill Cosby pagou cerca de 3 milhões de euros a uma das suas vítimas de abuso sexual.

De acordo com o site Radar Online, a professora de educação física Andrea Constand acusa Bill Cosby de a ter drogado e violado quando foi com amigos, em 2004, a casa do ator de 80 anos.

O acordo feito entre os representantes legais do artista e a atriz tinha com objetivo diminuir, em pelo menos em 10 anos, a pena de Bill Cosby no julgamento onde enfrenta mais de 50 acusações de assédio e abuso sexual.

No depoimento feito em tribunal, Andrea Constand contou que ficou em choque. "A minha visão ficou embaciada e eu quase não conseguia falar. Fiquei congelada e paralisada enquanto ele tocava nos meus seios e colocava as mãos por baixo das minhas calças", afirmou a atriz adiantando que em seguida, o ator tirou a roupa e violou-a.

Bill Cosby sempre garantiu que o relacionamento com Andrea era consensual, algo que os advogados de defesa do ator voltaram a reafirmar.