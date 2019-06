Billy Woodberry, Radu Jude e Ludovic Houplain na competição do Curtas Vila do Conde

Filmes de Billy Woodberry, Radu Jude e Ludovic Houplain, "vozes singulares a trabalharem nas fronteiras entre géneros", integram, em julho, a competição internacional do Festival de Cinema Curtas Vila do Conde.

"Reescrever acontecimentos, redescobrir os arquivos da memória, reclamar heranças e redesenhar velhas simbologias são estes os desafios propostos pelas 56 curtas que compõem as competições internacional e experimental do 27.º Curtas", revelou hoje a organização.

Entre os filmes selecionados estão "A story from Africa", do realizador norte-americano Billy Woodberry - que esteve recentemente em Portugal com uma retrospetiva em Lisboa e no Fundão -, "The Marshal's two executions", do romeno Radu Jude, e "Le discours d'acceptation glorieux de Nicolas Chauvin", de Benjamin Crotty.