Biografia de Leitão de Barros revela cineasta "desajeitado nos corredores do poder"

O realizador Leitão de Barros teve "muitas contradições" e foi "desajeitado nos corredores do poder", afirmou à Lusa uma das autoras da nova biografia do cineasta que marcou a história do cinema português no século XX.

"Leitão de Barros - A biografia roubada", a editar este mês pela Bizâncio, é o resultado de sete anos de pesquisa e trabalho das autoras Joana Leitão de Barros e Ana Mantero, netas do realizador, cruzando fontes documentais de outras investigações e documentação inédita que esteve vários anos guardada em caixas numa arrecadação.

Joana Leitão de Barros contou à agência Lusa que teve acesso a essa documentação guardada em caixas, na posse da família, e percebeu que, "sendo avô ou não sendo avô", escrever a biografia foi "muito irresistível".