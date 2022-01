Biotecnológica portuguesa desenvolve vacina e tratamento para infeções bacterianas

A biotecnológica portuguesa Immunethep tem em desenvolvimento uma vacina injetável e um tratamento contra as infeções bacterianas, com base numa investigação desenvolvida na Universidade do Porto, tecnologia que promete ser revolucionária, advogou o administrador da empresa.

A vacina em desenvolvimento contra infeções bacterianas resistentes a antibióticos baseou-se numa investigação universitária "realmente única" ligada à própria criação da Immunethep, em 2014, sediada no Biocant Park, em Cantanhede, no distrito de Coimbra.

"Não estamos a atacar cada uma das bactérias isoladamente. Foi descoberto um mecanismo que todas essas bactérias usam e estamos a falar de bactérias conhecidas pela sua resistência a antibióticos e responsáveis por grande parte das infeções hospitalares. Ao ter sido descoberto o porquê de elas estarem a ultrapassar o nosso sistema imunitário e serem capazes de nos infetar e terem um mecanismo comum, com esta abordagem conseguimos fazer uma vacina que tem capacidade de prevenir infeção de cinco bactérias diferentes", disse à agência Lusa Bruno Santos, cofundador e administrador executivo da biotecnológica.