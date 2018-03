Blaya despe-se para pedir respeito pelas mulheres

A dançarina foi muito elogiada pela coragem.

A cantora Blaya despiu-se de preconceitos e pudores ao pousar apenas de cuecas para uma fotografia comemorativa do Dia Internacional da Mulher. A artista, que foi mãe há oito meses, foi bastante elogiada pela partilha que exige respeito pelo sexo feminino.

"Respect women no matter what" ("Respeitem as mulheres em qualquer circunstância", em português") foi a frase escolhida pela bailarina para decorar o corpo enquanto amamenta a filha Lau.

A fotografia foi partilhada na sua conta de Instagram e encheu a secção de comentários da antiga cantora do grupo Buraka Som Sistema de elogios.

"Imagem poderosa... mas todos os dias somos mulheres e mães... e muito mais. O universo é nosso!", escreveu uma das seguidoras da bailarina conhecida pela irreverência e à vontade com o corpo.