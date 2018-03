Boavista e Tondela empatam a um golo no Bessa

Por Lusa | 22:25

O Boavista e o Tondela empataram hoje a um golo, em encontro da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio do Bessa, no Porto.

A formação 'axadrezada' adiantou-se aos 31 minutos, por intermédio do colombiano Leonardo Ruiz, mas os forasteiros empataram oito minutos volvidos, aos 39, por Tomané.

Na classificação, o Boavista isolou-se, provisoriamente, no sétimo lugar, com 37, agora a cinco pontos do Marítimo (4-1 ao Feirense) e seis do Rio Ave (2-0 ao Estoril Praia), enquanto o Tondela é 11.º, com 30, sete acima da 'linha de água'.