Boavista empata em Guimarães com golo nos descontos

Um golo do brasileiro Lucas, nos descontos, deu hoje ao Boavista o empate 1-1 no terreno do Vitória de Guimarães, em jogo da segunda jornada na I Liga portuguesa de futebol.

No Estádio D. Afonso Henriques, o brasileiro Davidson, aos 16 minutos, deu vantagem aos vimaranenses, que se estreavam no campeonato, depois do adiamento do seu jogo da ronda inaugural, devido a problemas numa bancada do estádio do Rio Ave. Quando o triunfo estava iminente, a equipa portuense igualou, com um tento de Lucas, aos 90+4.

O Boavista, que iniciou o campeonato com um triunfo em casa sobre o Desportivo das Aves (2-1), soma quatro pontos e ocupa provisoriamente o terceiro lugar, enquanto o Vitória está em 10.º, com um. A tabela é liderada por Benfica e Famalicão, ambos com seis pontos.